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    17-летняя фигуристка Валиева дисквалифицирована на 4 года

    Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

    17-летняя спортсменка дисквалифицирована на четыре года за допинг. Он был найден в пробе во время Олимпиады-2022.

    Валиева лишена золотой медали, полученной за победу в командном турнире фигуристов на Олимпиаде. Будут ли лишены олимпийской победы другие члены команды, выигравшей Пекин-2022, решение примет Международный союз конькобежцев (ISU). Если у России отберут золото, то победу присудят команде США.

    Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) не считает решение CAS объективным и планирует считать победителем командного турнира Олимпиады-2022 Россию.

    Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 21 декабря 2021 года.

    • Камила сдала положительную пробу на триметазидин. Согласно линии защиты, спортсменка попила из одного стакана с дедушкой, из-за чего запрещенное вещество попало в организм.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:07
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    Комментарии (21)
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    LOKOfanatik19
    1706538276
    Ну вот, справедливость, а то слишком много вые..лась.
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    Cleaner
    1706539021
    Раз именно США были вторыми, значит им золото и отдадут. Для того и дисквалифицировали через ДВА(!) года. Про один стакан с дедушкой я РЖУ ни могу!!!...)))
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    Александр-Каратеев-yandex
    1706540890
    Пусть своё решение засунут в одно место-пиндосы недоразвитые.
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    kirdykprishel
    1706542895
    Такая молодая а уже допингистка.Еще и дедушку втянула в дикий омут .Гыыы
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1706544099
    Хоть бы кто капнул норвежских астматиков биатлонистов. Проверил бы кто святая святых ВША плечистых американских футболистов. Американский футбол и регби это та ещё медицинская зараза, куда запрещён вход всем проверяющим и уж тем более ручным ВАДа. Гыгыгы
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    SuperNils
    1706545349
    Сейчас повылазиют нытики и начнут плакать про предвзятое отношение к России. А то, что девчонка обожралась допинга, чтобы победить - это нормально? Всё правильно сделали. Не может бороться честно - пусть валит из спорта в Пятёрочку за кассой сидеть.
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    Artemka444
    1706545480
    Те кто против наших спортсменов нафиг из страны!!!
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