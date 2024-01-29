17-летняя фигуристка Валиева дисквалифицирована на 4 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
17-летняя спортсменка дисквалифицирована на четыре года за допинг. Он был найден в пробе во время Олимпиады-2022.
Валиева лишена золотой медали, полученной за победу в командном турнире фигуристов на Олимпиаде. Будут ли лишены олимпийской победы другие члены команды, выигравшей Пекин-2022, решение примет Международный союз конькобежцев (ISU). Если у России отберут золото, то победу присудят команде США.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) не считает решение CAS объективным и планирует считать победителем командного турнира Олимпиады-2022 Россию.
Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 21 декабря 2021 года.
- Камила сдала положительную пробу на триметазидин. Согласно линии защиты, спортсменка попила из одного стакана с дедушкой, из-за чего запрещенное вещество попало в организм.