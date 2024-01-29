ЦСКА будет сотрудничать со «Сбером»: подробности

ЦСКА и «Сбер» в скором времени заключат соглашение о сотрудничестве.
Компания будет заниматься поиском новых аналитических решений для футбольного клуба.
Проект курирует председатель правления ЦСКА и помощник президента России Максим Орешкин.
«Он продолжает внедрять новую стратегию развития, подразумевающую цифровизацию клуба. В частности, разработана система аналитики и сбора данных, позволившая заменить ушедшие из России зарубежные аналоги.
На финальной стадии находится заключение партнерства со «Сбером» в части поиска и разработки новых аналитических решений. Уже реализована система, которая позволяет анализировать футбольные матчи и делать их полный разбор без участия человека», – сообщил источник.
- ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 10 очков.