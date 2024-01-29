Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    ЦСКА будет сотрудничать со «Сбером»: подробности

    ЦСКА и «Сбер» в скором времени заключат соглашение о сотрудничестве.

    Компания будет заниматься поиском новых аналитических решений для футбольного клуба.

    Проект курирует председатель правления ЦСКА и помощник президента России Максим Орешкин.

    «Он продолжает внедрять новую стратегию развития, подразумевающую цифровизацию клуба. В частности, разработана система аналитики и сбора данных, позволившая заменить ушедшие из России зарубежные аналоги.

    На финальной стадии находится заключение партнерства со «Сбером» в части поиска и разработки новых аналитических решений. Уже реализована система, которая позволяет анализировать футбольные матчи и делать их полный разбор без участия человека», – сообщил источник.

    • ЦСКА ушел на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 10 очков.

    Новости по теме
    «Зенит» – самый популярный российский клуб в соцсетях 57
    «Уфа» и ЦСКА договорились по Карпову
    Лучшие игроки первой части сезона РПЛ по участию в голевых атаках 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:48
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+