ЦСКА будет сотрудничать со «Сбером»: подробности

ЦСКА и «Сбер» в скором времени заключат соглашение о сотрудничестве.

Компания будет заниматься поиском новых аналитических решений для футбольного клуба.

Проект курирует председатель правления ЦСКА и помощник президента России Максим Орешкин.

«Он продолжает внедрять новую стратегию развития, подразумевающую цифровизацию клуба. В частности, разработана система аналитики и сбора данных, позволившая заменить ушедшие из России зарубежные аналоги.

На финальной стадии находится заключение партнерства со «Сбером» в части поиска и разработки новых аналитических решений. Уже реализована система, которая позволяет анализировать футбольные матчи и делать их полный разбор без участия человека», – сообщил источник.