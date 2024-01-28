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    Президент «Барселоны» сделал заявление об уходе Хави

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о решении главного тренера Хави уйти в отставку по окончании сезона-2023/24.

    «Хави сообщил нам, что покидает клуб в конце сезона из-за давления и плохих результатов. Это решение, которое я принимаю, потому что он легенда «Барсы» и честный человек.

    Он ведeт себя крайне достойно и уважительно по отношению к клубу. Я убеждeн, что приверженность Хави и его тренерского штаба «Барселоне» будет максимальной до самого конца», – заявил Лапорта.

    • При Хави каталонцы выиграли Примеру и Суперкубок Испании в прошлом сезоне.
    • Он руководит командой с ноября 2021 года.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    Комментарии (1)
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1706451247
    С этой Барселоной,даже А.Мостовой ни один титул бы не взял
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