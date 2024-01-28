Президент «Барселоны» сделал заявление об уходе Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о решении главного тренера Хави уйти в отставку по окончании сезона-2023/24.
«Хави сообщил нам, что покидает клуб в конце сезона из-за давления и плохих результатов. Это решение, которое я принимаю, потому что он легенда «Барсы» и честный человек.
Он ведeт себя крайне достойно и уважительно по отношению к клубу. Я убеждeн, что приверженность Хави и его тренерского штаба «Барселоне» будет максимальной до самого конца», – заявил Лапорта.
- При Хави каталонцы выиграли Примеру и Суперкубок Испании в прошлом сезоне.
- Он руководит командой с ноября 2021 года.