Президент «Барселоны» сделал заявление об уходе Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о решении главного тренера Хави уйти в отставку по окончании сезона-2023/24.

«Хави сообщил нам, что покидает клуб в конце сезона из-за давления и плохих результатов. Это решение, которое я принимаю, потому что он легенда «Барсы» и честный человек.

Он ведeт себя крайне достойно и уважительно по отношению к клубу. Я убеждeн, что приверженность Хави и его тренерского штаба «Барселоне» будет максимальной до самого конца», – заявил Лапорта.