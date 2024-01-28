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    • Реакция Уткина на решение Клоппа и Хави уйти в отставку по окончании сезона

    Реакция Уткина на решение Клоппа и Хави уйти в отставку по окончании сезона

    Василий Уткин поделился мыслями о скором уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля» и Хави из «Барселоны».

    • Тренеры объявили о планах уйти в отставку по окончании сезона с разницей в один день.

    «Клопп вдохновил Хави. Теперь и он сообщил, что в конце сезона покинет клуб.

    Полярные истории. Клоппа все любят, у него улыбка на 64 зуба, он отработал (точнее, отработает) 9 лет, он вернул в «Ливерпуль» чемпионство (ненадолго), выиграл ЛЧ. И он уходит отдохнуть.

    Я в этот отдых не особо верю, летом в Германии открываются две вкусные вакансии, да что в Германии? Вон еще одна открывается в Каталонии.

    Хави уходит с грустью. Резкий ренессанс в «Барсе» не случился. Хави прав, потому что этого не исправит и победа в ЛЧ.

    Клопп огорошил, Хави сказал то, чего от него ждали. Заявление Клоппа – это «всем спасибо», заявление Хави – «да и *** конем».

    Оба не передумают. Вот бы финал Лиги [чемпионов] «Ливерпуль» -«Барса»…Что невозможно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 13:53
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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    СпорЦмен
    1706440322
    Ну ну... нынешняя Барса может бы ть лишь в финале "Зов джунглей". :)))
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