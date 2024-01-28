Реакция Уткина на решение Клоппа и Хави уйти в отставку по окончании сезона

Василий Уткин поделился мыслями о скором уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля» и Хави из «Барселоны».

Тренеры объявили о планах уйти в отставку по окончании сезона с разницей в один день.

«Клопп вдохновил Хави. Теперь и он сообщил, что в конце сезона покинет клуб.

Полярные истории. Клоппа все любят, у него улыбка на 64 зуба, он отработал (точнее, отработает) 9 лет, он вернул в «Ливерпуль» чемпионство (ненадолго), выиграл ЛЧ. И он уходит отдохнуть.

Я в этот отдых не особо верю, летом в Германии открываются две вкусные вакансии, да что в Германии? Вон еще одна открывается в Каталонии.

Хави уходит с грустью. Резкий ренессанс в «Барсе» не случился. Хави прав, потому что этого не исправит и победа в ЛЧ.

Клопп огорошил, Хави сказал то, чего от него ждали. Заявление Клоппа – это «всем спасибо», заявление Хави – «да и *** конем».

Оба не передумают. Вот бы финал Лиги [чемпионов] «Ливерпуль» -«Барса»…Что невозможно», – написал Уткин в своем телеграм-канале.