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    Канчельскис назвал главный спонсор интриги в РПЛ

    Андрей Канчельскис рассказал, что позволило «Краснодару» всерьез бороться с «Зенитом» за чемпионство.

    «У «Зенита» до сих пор самые высокие шансы на чемпионство. «Краснодар» впечатляет, но команда молодая – игроки могут не выдержать давления. Показательный момент, что они уже по ходу сезона упустили серьезное преимущество по очкам.

    А вообще, спонсор интриги в текущем розыгрыше РПЛ – уход Малкома летом. Если бы бразилец остался, «Зенит» бы доминировал так же, как и раньше. Это был лучший игрок в чемпионате», – считает Канчельскис.

    • «Краснодар» стал зимним чемпионом РПЛ.
    • Южане ушли на паузу с 2-очковым отрывом от «Зенита».
    • Малкома летом продали в Саудовскую Аравию за 60 млн евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (3)
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    Kollljan
    1706437333
    Обращаюсь к редакторам этого сайта. Ребята, выучите пожалуйста падежи русского языка. Прочтите внимательно заголовок этого сообщения и исправьте окончания в словах "главный" и "спонсор". Может быть нужно: "главного" и "спонсора" ?
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    СпорЦмен
    1706440778
    Если бы Малком остался, мы бы стали чемпионами за 10туров, до конца чемпионата.
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