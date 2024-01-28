Канчельскис назвал главный спонсор интриги в РПЛ

Андрей Канчельскис рассказал, что позволило «Краснодару» всерьез бороться с «Зенитом» за чемпионство.
«У «Зенита» до сих пор самые высокие шансы на чемпионство. «Краснодар» впечатляет, но команда молодая – игроки могут не выдержать давления. Показательный момент, что они уже по ходу сезона упустили серьезное преимущество по очкам.
А вообще, спонсор интриги в текущем розыгрыше РПЛ – уход Малкома летом. Если бы бразилец остался, «Зенит» бы доминировал так же, как и раньше. Это был лучший игрок в чемпионате», – считает Канчельскис.
- «Краснодар» стал зимним чемпионом РПЛ.
- Южане ушли на паузу с 2-очковым отрывом от «Зенита».
- Малкома летом продали в Саудовскую Аравию за 60 млн евро.