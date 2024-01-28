Хави рассказал, почему не стал своим Фергюсоном для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави признался, что ему сложно работать в каталонском клубе.
«Какие ощущения от работы в «Барсе»? Жестокие и неприятные. Ты чувствуешь неуважение. Это подрывает твое психическое здоровье и душевное состояние.
Все это приводит к тому, что ты говоришь: нет смысла продолжать. Мои близкие знают об этом.
Подобное происходило со всеми тренерами в этом клубе. Здесь не может быть своего Фергюсона», – считает Хави.
- Тренер объявил об уходе из «Барселоны» после этого сезона.
- Он руководит командой с ноября 2021 года.
- При Хави каталонцы выиграли Примеру и Суперкубок Испании в прошлом сезоне.