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    • Хави рассказал, почему не стал своим Фергюсоном для «Барселоны»

    Хави рассказал, почему не стал своим Фергюсоном для «Барселоны»

    Главный тренер «Барселоны» Хави признался, что ему сложно работать в каталонском клубе.

    «Какие ощущения от работы в «Барсе»? Жестокие и неприятные. Ты чувствуешь неуважение. Это подрывает твое психическое здоровье и душевное состояние.

    Все это приводит к тому, что ты говоришь: нет смысла продолжать. Мои близкие знают об этом.

    Подобное происходило со всеми тренерами в этом клубе. Здесь не может быть своего Фергюсона», – считает Хави.

    • Тренер объявил об уходе из «Барселоны» после этого сезона.
    • Он руководит командой с ноября 2021 года.
    • При Хави каталонцы выиграли Примеру и Суперкубок Испании в прошлом сезоне.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 10:43
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