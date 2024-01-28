Агент Захаряна объяснил травму полузащитника «Сосьедада»

Геннадий Голубин, агент хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал о повреждении игрока.
«Он получил повреждение левой лодыжки пару матчей назад, это не новоприобретенная травма. У него она уже была, а сейчас только усугубилась.
Скоро будут делать снимки, тогда будет понятно, сколько займет восстановление. Тренерский штаб решал, будет ли Арсен играть сегодня или нет. Он вроде бы тренировался всю неделю и на матч был тейпирован.
Но сейчас не надо гадать, нужно пройти медицинский осмотр и пройти курс восстановления», – заявил агент.
- Захарян в середине августа перешел в «Реал Сосьедад» за 13 млн евро.
- Его статистика в Испании: 23 матча (1030 минут) и 1 ассист.
- Полузащитник травмировался в 1-м тайме вчерашней игры против «Райо Вальекано» (0:0).