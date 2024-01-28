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    Агент Захаряна объяснил травму полузащитника «Сосьедада»

    Геннадий Голубин, агент хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал о повреждении игрока.

    «Он получил повреждение левой лодыжки пару матчей назад, это не новоприобретенная травма. У него она уже была, а сейчас только усугубилась.

    Скоро будут делать снимки, тогда будет понятно, сколько займет восстановление. Тренерский штаб решал, будет ли Арсен играть сегодня или нет. Он вроде бы тренировался всю неделю и на матч был тейпирован.

    Но сейчас не надо гадать, нужно пройти медицинский осмотр и пройти курс восстановления», – заявил агент.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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