Агент Захаряна объяснил травму полузащитника «Сосьедада»

Геннадий Голубин, агент хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, рассказал о повреждении игрока.

«Он получил повреждение левой лодыжки пару матчей назад, это не новоприобретенная травма. У него она уже была, а сейчас только усугубилась.

Скоро будут делать снимки, тогда будет понятно, сколько займет восстановление. Тренерский штаб решал, будет ли Арсен играть сегодня или нет. Он вроде бы тренировался всю неделю и на матч был тейпирован.

Но сейчас не надо гадать, нужно пройти медицинский осмотр и пройти курс восстановления», – заявил агент.