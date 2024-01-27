Реакция ван Дейка на уход Клоппа из «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал решение Юргена Клоппа покинуть тренерский пост. Немец уйдет летом.

«Это тяжело принять, потому что тренер так много значит для нас, для меня, для клуба, для всей Премьер-лиги, я думаю. Но он принял решение за себя и свою семью. Это было непросто.

Да, он, конечно, рассказал нам о решении наедине, и мы все были вместе. Как я уже сказал, это тяжело принять, но наш настрой – сосредоточиться на футболе. В этом году нам еще предстоит достичь многих целей, и почему бы не завершить сезон на высокой ноте, а заодно и отпраздновать победу босса?» – сказал нидерландец.