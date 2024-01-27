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    Реакция ван Дейка на уход Клоппа из «Ливерпуля»

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал решение Юргена Клоппа покинуть тренерский пост. Немец уйдет летом.

    «Это тяжело принять, потому что тренер так много значит для нас, для меня, для клуба, для всей Премьер-лиги, я думаю. Но он принял решение за себя и свою семью. Это было непросто.

    Да, он, конечно, рассказал нам о решении наедине, и мы все были вместе. Как я уже сказал, это тяжело принять, но наш настрой – сосредоточиться на футболе. В этом году нам еще предстоит достичь многих целей, и почему бы не завершить сезон на высокой ноте, а заодно и отпраздновать победу босса?» – сказал нидерландец.

    • Немец возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
    • При нем команда выиграла 7 трофеев.
    • Клопп не побеждал только в одном турнире с мерсисайдцами.

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    Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

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    Сегодня, 16:11
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    Комментарии (3)
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    СпорЦмен
    1706361475
    Вот моя реакция: "Наконец-то, проклятие красных и красно-белых заработало по полной:! :)))
    Ответить
    portero
    1706362166
    Выиграть ЛЕ для полного комплекта трофеев!!!
    Ответить
    Evgenijgerasimov607@gmail
    1706364717
    Зря Юрген сказал это сейчас, после окончания чемпионата было бы лучше
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