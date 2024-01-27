«Зенит» представил форму в память о снятии блокады Ленинграда

Сегодня, 27 января, исполнилось 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда. «Зенит» отреагировал на круглую дату созданием специальной формы.

«Именно Ленточка Ленинградской Победы вдохновила на создание уникального комплекта формы «Зенита», за основу которого взяты ее цвета: оливковый символизирует победу, зеленый – жизнь.

2024-й – юбилейный и для клуба: 27 августа сине-бело-голубые отметят 80 лет со дня завоевания Кубка СССР по футболу, ставшего первым трофеем в истории «Зенита». Ленинградцы называли этот трофей Блокадным кубком.

Игровая форма выполнена без нанесения логотипов спонсоров – тем самым каждый из партнеров клуба отдает дань памяти защитникам Ленинграда, подчеркивая вневременную историческую важность события, которому она посвящена», – написали петербуржцы.