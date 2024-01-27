Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Клопп раскрыл реакцию игроков «Ливерпуля» на новость о своем уходе

    Клопп раскрыл реакцию игроков «Ливерпуля» на новость о своем уходе

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как футболисты отреагировали на его решение уйти в отставку по окончании сезона-2023/24.

    «У них не было много вопросов. Мы все профессионалы. Все понимают, что после завершения каждого сезона может случиться что угодно.

    Ребята в очень хорошем настроении. Понятно, что никто не устраивал вечеринки по этому поводу. Всe было профессионально.

    Моя ситуация отличается от других. Обычно уволенный тренер приходит попрощаться, но это не наш случай», – заявил Клопп.

    • Немец возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года.
    • При нем команда выиграла 7 трофеев.
    • Клопп не побеждал только в одном турнире с мерсисайдцами.

    Новости по теме
    Анчелотти оценил решение Клоппа покинуть «Ливерпуль»
    Семин прокомментировал новость об уходе Клоппа из «Ливерпуля»
    Леброн Джеймс прокомментировал уход Клоппа из «Ливерпуля» 1
    Источник: Anfield Watch

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:31
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1706304970
    Пустили по кругу.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+