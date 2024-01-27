Клопп раскрыл реакцию игроков «Ливерпуля» на новость о своем уходе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как футболисты отреагировали на его решение уйти в отставку по окончании сезона-2023/24.

«У них не было много вопросов. Мы все профессионалы. Все понимают, что после завершения каждого сезона может случиться что угодно.

Ребята в очень хорошем настроении. Понятно, что никто не устраивал вечеринки по этому поводу. Всe было профессионально.

Моя ситуация отличается от других. Обычно уволенный тренер приходит попрощаться, но это не наш случай», – заявил Клопп.