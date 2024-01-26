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    Петржела: «Зенит» – это мешок денег!»

    Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил петербургский клуб с «ПСЖ».

    «Можно сказать, что «Зенит» – русский «ПСЖ», мешок денег!

    Это правильная аналогия, ведь команда Семака пытается купить всех лучших игроков России и предлагает им очень большие деньги.

    У других команд просто нет такого количества денег», – заявил Петржела.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
    • Этой зимой клуб потратил на усиление состава почти 30 миллионов евро.
    • Сейчас петербуржцы ищут левого защитника, который не будет считаться легионером в Премьер-лиге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    Ziklop
    1706284876
    игроман-наркоман грустит о том сколько просрал в казино! жизнь пролетела в казино, всё лучшее в прошлом!
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    Красногвардейчик
    1706285991
    Ну что.....пан озвучил истину, с этим трудно спорить
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