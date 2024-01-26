Петржела: «Зенит» – это мешок денег!»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил петербургский клуб с «ПСЖ».
«Можно сказать, что «Зенит» – русский «ПСЖ», мешок денег!
Это правильная аналогия, ведь команда Семака пытается купить всех лучших игроков России и предлагает им очень большие деньги.
У других команд просто нет такого количества денег», – заявил Петржела.
- «Зенит» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ.
- Этой зимой клуб потратил на усиление состава почти 30 миллионов евро.
- Сейчас петербуржцы ищут левого защитника, который не будет считаться легионером в Премьер-лиге.