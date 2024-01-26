Петржела: «Зенит» – это мешок денег!»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела сравнил петербургский клуб с «ПСЖ».

«Можно сказать, что «Зенит» – русский «ПСЖ», мешок денег!

Это правильная аналогия, ведь команда Семака пытается купить всех лучших игроков России и предлагает им очень большие деньги.

У других команд просто нет такого количества денег», – заявил Петржела.