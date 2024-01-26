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    • В «Спартаке» прокомментировали перенос 21-го тура РПЛ: «Мы не голосовали за этот вариант»

    В «Спартаке» прокомментировали перенос 21-го тура РПЛ: «Мы не голосовали за этот вариант»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов озвучил позицию клуба по поводу переноса 21-го тура РПЛ с 15-17 марта на 23-25 апреля.

    – Правда ли, что вы хотели перенести дерби на 6 марта?

    – Мы не предлагали перенос на начало марта. С нашей точки зрения разумной опцией было бы перенести дерби на 9-10 апреля, регламент это позволяет.

    Но для этого нужно согласие обоих клубов. Соперник не согласился, поэтому наш матч, как и другие, перенесли на 23-25 апреля. Мы не голосовали за этот вариант.

    • В 21-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА.
    • Тур перенесли из-за выборов президента России.
    • Это решение еще должно утвердить бюро исполкома РФС.

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    Источник: «Футбольный биги»

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