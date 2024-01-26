В «Спартаке» прокомментировали перенос 21-го тура РПЛ: «Мы не голосовали за этот вариант»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов озвучил позицию клуба по поводу переноса 21-го тура РПЛ с 15-17 марта на 23-25 апреля.

– Правда ли, что вы хотели перенести дерби на 6 марта?

– Мы не предлагали перенос на начало марта. С нашей точки зрения разумной опцией было бы перенести дерби на 9-10 апреля, регламент это позволяет.

Но для этого нужно согласие обоих клубов. Соперник не согласился, поэтому наш матч, как и другие, перенесли на 23-25 апреля. Мы не голосовали за этот вариант.