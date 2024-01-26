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    • Хави не уволят из «Барселоны» до конца сезона: известна причина

    Хави не уволят из «Барселоны» до конца сезона: известна причина

    Хави, скорее всего, не потеряет работу в «Барселоне» как минимум до лета.

    Из-за финансовых проблем у каталонского клуба нет денег на увольнение действующего главного тренера и назначение нового.

    Поэтому отставка Хави возможна только летом и только в случае, если «Барса» закончит сезон без трофеев.

    • Команда идет на 3-м месте в Примере с 8-очковым отставанием от лидера.
    • В январе «Барселона» проиграла Суперкубок Испании и вылетела из Кубка страны от «Атлетика» (2:4).
    • В 1/8 финала Лиги чемпионов соперником каталонцев будет «Наполи».

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    Источник: AS

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