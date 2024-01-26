Хави не уволят из «Барселоны» до конца сезона: известна причина

Хави, скорее всего, не потеряет работу в «Барселоне» как минимум до лета.

Из-за финансовых проблем у каталонского клуба нет денег на увольнение действующего главного тренера и назначение нового.

Поэтому отставка Хави возможна только летом и только в случае, если «Барса» закончит сезон без трофеев.