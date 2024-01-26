Хави не уволят из «Барселоны» до конца сезона: известна причина

Хави, скорее всего, не потеряет работу в «Барселоне» как минимум до лета.
Из-за финансовых проблем у каталонского клуба нет денег на увольнение действующего главного тренера и назначение нового.
Поэтому отставка Хави возможна только летом и только в случае, если «Барса» закончит сезон без трофеев.
- Команда идет на 3-м месте в Примере с 8-очковым отставанием от лидера.
- В январе «Барселона» проиграла Суперкубок Испании и вылетела из Кубка страны от «Атлетика» (2:4).
- В 1/8 финала Лиги чемпионов соперником каталонцев будет «Наполи».