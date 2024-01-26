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    Стали известны траты ЦСКА на Кругового

    Появились финансовые подробности перехода Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

    Петербургский клуб в ноябре предлагал своему воспитаннику новый контракт на пять лет с увеличением зарплаты до 1,4 миллиона евро в год. Подъемные и бонусы обсуждались дополнительно.

    ЦСКА предложил игроку оклад в размере 1,6 миллиона евро за сезон + бонусы. Суммарно его подписание обошлось московскому клубу примерно в 2 миллиона.

    «Зенит» рассчитывал на возобновление переговоров в январе, но Круговой уведомил клуб о договоренности с армейцами.

    Левый защитник стал одним из самых высокооплачиваемых российских футболистов ЦСКА. На первом месте – Игорь Дивеев с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (11)
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    LOKOfanatik19
    1706269762
    Явно не играет на 1.6 млн. Чтож, как говорится, будем посмотреть.
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    ilichkadr
    1706271009
    Интересно, и за какие такие заслуги кони отвали столько бабла игроку замены? Тикнизян поди от злости позеленел!?
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