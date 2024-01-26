Стали известны траты ЦСКА на Кругового

Появились финансовые подробности перехода Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

Петербургский клуб в ноябре предлагал своему воспитаннику новый контракт на пять лет с увеличением зарплаты до 1,4 миллиона евро в год. Подъемные и бонусы обсуждались дополнительно.

ЦСКА предложил игроку оклад в размере 1,6 миллиона евро за сезон + бонусы. Суммарно его подписание обошлось московскому клубу примерно в 2 миллиона.

«Зенит» рассчитывал на возобновление переговоров в январе, но Круговой уведомил клуб о договоренности с армейцами.

Левый защитник стал одним из самых высокооплачиваемых российских футболистов ЦСКА. На первом месте – Игорь Дивеев с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.