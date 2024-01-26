Асхабадзе рассказал о строительстве нового стадиона «Факела»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе ответил на вопросы о строительстве в Воронеже новой арены на 10 тысяч мест и реконструкции Центрального стадиона профсоюзов.

– Давайте об инфраструктуре. Академия «Факела» уже сейчас показывает неплохие результаты. Также строится новый десятитысячник. А на Центральном стадионе профсоюзов, где долгие годы играла команда, в этом году должна начаться реконструкция. На какой стадии все эти проекты?

– Стройка нового стадиона-десятитысячника на улице Маршака уже завершается. В связи с этим происходит планомерный переход к реконструкции Центрального стадиона профсоюзов.

Арена выкуплена у собственников и уже принадлежит области. Как только мы переедем на новую арену, начнется реконструкция старой. Академия тоже развивается: сейчас в ней уже занимается более 220 человек. С этого сезона также будет представлена женская команда в молодежной лиге.

Вообще все перечисленное – часть стратегии, которую мы утвердили у губернатора Воронежской области Александра Викторовича Гусева в 2019 году. И сейчас на глазах болельщиков воплощается в большой проект.

Мало кто раньше верил в появление в Воронеже нового стадиона, академии. Сейчас же идет развитие по всем направлениям. Клуб строит тот фундамент, который будет служить на десятилетия вперед. Хочется отметить отдельно, что ни в одном другом регионе России после ЧМ-2018 не было такого крупного проекта, который сейчас реализуется в Воронеже.

– Есть идеи, как будет называться новый стадион? И сменит ли свое название после реконструкции Центральный стадион профсоюзов?

– Пока название – стадион «Факел». Причем и для нового десятитысячника, и для реконструированного в будущем ЦСП.

Но очень хотелось бы получить хороший контракт по неймингу. Мы работаем в этом направлении, тем более что опыт есть. В свое время, когда я работал в «Спартаке», мы первыми в стране заключили спонсорский контракт на название нового стадиона в Тушине.