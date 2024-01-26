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    • «Зенит» определился с новой трансферной целью после срыва перехода Тикнизяна

    «Зенит» определился с новой трансферной целью после срыва перехода Тикнизяна

    «Зенит» начал работу по трансферу 26-летнего защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева. По данным журналиста Ивана Карпова, петербургский клуб готов предложить москвичам в районе 5 миллионов евро. Сам игрок рассчитывает получить в «Зените» зарплату в 1,4 миллиона евро в год.

    В случае ухода Скопинцева, «Динамо» может попытаться заменить его защитником Александром Эктовым из «Краснодара», которому 30 января исполнится 28 лет.

    Ранее сорвался переход в «Зенита» 24-летнего Наира Тикнизяна из «Локомотива».

    • Сообщалось, что сделка не состоялась из-за отсутствия договоренности по зарплате игрока. «Зенит» предлагал Тикнизяну около 1,2 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве». Сторона футболиста хотела, чтобы он получал 2 миллиона евро.
    • В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

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    Источник: телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

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    Сегодня, 11:35
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    Комментарии (4)
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    СпорЦмен
    1706258808
    По мне, так проще Семака поменять. Надо было раньше, Круговой бы остался в клубе.
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    fakeid
    1706259878
    когда-то зенит его продал в лейпциг. молодой, подающий надежды, все дела. в итоге поскитался, ничего не добился, ценник слишком малый себе набил (дороже 5 лямов никогда не стоил). и теперь обратно к нам в 26 лет? спасибо, но лучше не надо.
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    ilichkadr
    1706263249
    Взять можно пока на ходу. Всё таки какой/никакой, но свой.
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    DOCTOR PENALTY
    1706264481
    Теперь попытка ограбить Динамо.
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