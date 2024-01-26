«Зенит» определился с новой трансферной целью после срыва перехода Тикнизяна

«Зенит» начал работу по трансферу 26-летнего защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева. По данным журналиста Ивана Карпова, петербургский клуб готов предложить москвичам в районе 5 миллионов евро. Сам игрок рассчитывает получить в «Зените» зарплату в 1,4 миллиона евро в год.

В случае ухода Скопинцева, «Динамо» может попытаться заменить его защитником Александром Эктовым из «Краснодара», которому 30 января исполнится 28 лет.

Ранее сорвался переход в «Зенита» 24-летнего Наира Тикнизяна из «Локомотива».