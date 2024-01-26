«Зенит» определился с новой трансферной целью после срыва перехода Тикнизяна

«Зенит» начал работу по трансферу 26-летнего защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева. По данным журналиста Ивана Карпова, петербургский клуб готов предложить москвичам в районе 5 миллионов евро. Сам игрок рассчитывает получить в «Зените» зарплату в 1,4 миллиона евро в год.
В случае ухода Скопинцева, «Динамо» может попытаться заменить его защитником Александром Эктовым из «Краснодара», которому 30 января исполнится 28 лет.
Ранее сорвался переход в «Зенита» 24-летнего Наира Тикнизяна из «Локомотива».
- Сообщалось, что сделка не состоялась из-за отсутствия договоренности по зарплате игрока. «Зенит» предлагал Тикнизяну около 1,2 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве». Сторона футболиста хотела, чтобы он получал 2 миллиона евро.
- В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.