«Реал» отказался платить Мбаппе существенно больше, чем Винисиусу и Беллингему: подробности

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил предложение от парижского клуба о продлении контракта, а также от «Реала» о трансфере на правах свободного агента. По данным ESPN, 25-летний игрок еще не решил, где продолжит карьеру.

Источники сообщили, что в этот раз предложение «Реала» по условиям личного контракта ниже тех, что они делали Мбаппе в прошлом. Но по другим данным, нынешнее предложение все равно сделает француза самым высокооплачиваемым игроком «Реала».

Сообщается, что мадридский клуб не хочет платить Мбаппе существенно больше, чем Винисиусу Жуниору и Джуду Беллингему, которые, по данным источников, получают около 10,5 миллиона евро в год чистыми.

По нынешнему контракту в «ПСЖ» Килиан зарабатывает 37 млн евро в год. По новому соглашению клуб предлагает ему ту же зарплату.

Один источник сообщил, что «Реал» попросил форварда дать окончательный ответ в ближайшие недели, чтобы выстраивать план на следующий сезон, но источники, близкие к форварду, говорят, что дедлайна для принятия решения нет.

Игроки «Реала» настроены оптимистично по поводу шансов на переход Мбаппе предстоящим летом, но они помнят, что точно так же надеялись и в прошлом, когда игрок решил продлить контракт с «ПСЖ».

Еще один источник подчеркнул, что переговорами с нападающим руководит лично президент «Реала» Флорентино Перес – он делает это, несмотря на разочарование в связи с отказом Мбаппе в 2022 году. Перес никогда не прекращал контакты с игроком.