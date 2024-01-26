Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • «Реал» отказался платить Мбаппе существенно больше, чем Винисиусу и Беллингему: подробности

    «Реал» отказался платить Мбаппе существенно больше, чем Винисиусу и Беллингему: подробности

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил предложение от парижского клуба о продлении контракта, а также от «Реала» о трансфере на правах свободного агента. По данным ESPN, 25-летний игрок еще не решил, где продолжит карьеру.

    Источники сообщили, что в этот раз предложение «Реала» по условиям личного контракта ниже тех, что они делали Мбаппе в прошлом. Но по другим данным, нынешнее предложение все равно сделает француза самым высокооплачиваемым игроком «Реала».

    Сообщается, что мадридский клуб не хочет платить Мбаппе существенно больше, чем Винисиусу Жуниору и Джуду Беллингему, которые, по данным источников, получают около 10,5 миллиона евро в год чистыми.

    По нынешнему контракту в «ПСЖ» Килиан зарабатывает 37 млн евро в год. По новому соглашению клуб предлагает ему ту же зарплату.

    Один источник сообщил, что «Реал» попросил форварда дать окончательный ответ в ближайшие недели, чтобы выстраивать план на следующий сезон, но источники, близкие к форварду, говорят, что дедлайна для принятия решения нет.

    Игроки «Реала» настроены оптимистично по поводу шансов на переход Мбаппе предстоящим летом, но они помнят, что точно так же надеялись и в прошлом, когда игрок решил продлить контракт с «ПСЖ».

    Еще один источник подчеркнул, что переговорами с нападающим руководит лично президент «Реала» Флорентино Перес – он делает это, несмотря на разочарование в связи с отказом Мбаппе в 2022 году. Перес никогда не прекращал контакты с игроком.

    • В этом сезоне Мбаппе забил 28 голов и сделал 6 результативных передач в 26 матчах за «ПСЖ».
    • Его нынешний контракт с парижанами истекает летом 2024 года.

    Новости по теме
    Пирес дал совет Мбаппе
    Символическая сборная Европы за 2023-й год по версии IFFHS 1
    «Реал» готов платить Мбаппе вдвое меньше, чем хочет француз 4
    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:53
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Бомбардиръ
    1706254341
    М.Б.АППЕтит поумерится наконец?
    Ответить
    Cleaner
    1706260671
    Игроки Реала будут только РАДЫ, если ТОКСИЧНЫЙ Мбаппе не появится в их команде...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+