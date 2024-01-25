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    • Комментарий Уткина по сорвавшемуся трансферу Тикнизяна в «Зенит»

    Комментарий Уткина по сорвавшемуся трансферу Тикнизяна в «Зенит»

    Комментатор Василий Уткин высказался о несостоявшемся трансфере защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

    «Hy, a что. Тикнизян почти прав.

    Едет на скамейку. Меняет там при этом ровесника (Круговой на год старше), который больше там сидеть уже не мог.

    То есть в возрасте, который его предшественник счел критичным для «неигры», присесть на его место года на три.

    А когда потом захочешь уйти, еще на полгода в дубль.

    Не то чтобы прям «нет», но если «да», то платите двушку, жрецы Маммоны!

    Армяне, их на голубом льве не объедешь. Во всяком случае, не объедешь задешево!» – написал Уткин.

    • Сообщалось, что сделка не состоялась из-за отсутствия договоренности по зарплате игрока. «Зенит» предлагал Тикнизяну около 1,2 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве». Сторона футболиста хотела, чтобы он получал 2 миллиона евро.
    • В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

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    Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

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    Сегодня, 18:59
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    Комментарии (3)
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    portero
    1706200712
    А как же эти инсайдеры??? Зуб давали, Надо взять....
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    Азбука
    1706201863
    Играть или не играть постоянно в основе-это зависит от уровня, который игрок показывает на тренировках и при заменах. Настоящий спортсмен борется с конкурентами в своей команде, а потом с соперниками на поле. Сказать, что философия истинной спортивной борьбы чужда Василию Уткину, будет слишком очевидно. Однако, боязнь конкуренции присуща и многим, как бы, спортсменам.
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    Владимир-Филиппов-vkontak
    1706202144
    Похоже, по наущению агента игрок решил сорвать большой куш и сыграл на повышение. Но не прокатило. Пусть теперь сидит в своём паровозе, нищебродствует на пол-лимона
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