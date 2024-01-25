Комментарий Уткина по сорвавшемуся трансферу Тикнизяна в «Зенит»

Комментатор Василий Уткин высказался о несостоявшемся трансфере защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».
«Hy, a что. Тикнизян почти прав.
Едет на скамейку. Меняет там при этом ровесника (Круговой на год старше), который больше там сидеть уже не мог.
То есть в возрасте, который его предшественник счел критичным для «неигры», присесть на его место года на три.
А когда потом захочешь уйти, еще на полгода в дубль.
Не то чтобы прям «нет», но если «да», то платите двушку, жрецы Маммоны!
Армяне, их на голубом льве не объедешь. Во всяком случае, не объедешь задешево!» – написал Уткин.
- Сообщалось, что сделка не состоялась из-за отсутствия договоренности по зарплате игрока. «Зенит» предлагал Тикнизяну около 1,2 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем он получает в «Локомотиве». Сторона футболиста хотела, чтобы он получал 2 миллиона евро.
- В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провел 23 матча в составе «Локомотива», в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.