Комментарий Уткина по сорвавшемуся трансферу Тикнизяна в «Зенит»

Комментатор Василий Уткин высказался о несостоявшемся трансфере защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Hy, a что. Тикнизян почти прав.

Едет на скамейку. Меняет там при этом ровесника (Круговой на год старше), который больше там сидеть уже не мог.

То есть в возрасте, который его предшественник счел критичным для «неигры», присесть на его место года на три.

А когда потом захочешь уйти, еще на полгода в дубль.

Не то чтобы прям «нет», но если «да», то платите двушку, жрецы Маммоны!

Армяне, их на голубом льве не объедешь. Во всяком случае, не объедешь задешево!» – написал Уткин.