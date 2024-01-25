Литвинов тренируется по индивидуальной программе на сборе «Спартака» в ОАЭ

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов присоединился к команде на сборах в ОАЭ. Футболист прибыл в Дубай отдельно от делегации красно-белых.

По данным «Спорт-экспресса», это связано с восстановительными мероприятиями, которые проходит игрок. Литвинов пока занимается в Дубае по индивидуальной программе, как и другой футболист красно-белых Томаш Тавареш.