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    • Литвинов тренируется по индивидуальной программе на сборе «Спартака» в ОАЭ

    Литвинов тренируется по индивидуальной программе на сборе «Спартака» в ОАЭ

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов присоединился к команде на сборах в ОАЭ. Футболист прибыл в Дубай отдельно от делегации красно-белых.

    По данным «Спорт-экспресса», это связано с восстановительными мероприятиями, которые проходит игрок. Литвинов пока занимается в Дубае по индивидуальной программе, как и другой футболист красно-белых Томаш Тавареш.

    • 22-летний Литвинов провел в этом сезоне 16 матчей и отметился 1 голевой передачей.
    • 22-летний Тавареш в прошлом году перенес операцию на крестообразной связке колена.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    Сегодня, 16:17
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1706191178
    С Таварешем все ясно а вот Литвинов что то долго восстанавливается. Здоровья обоим!
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