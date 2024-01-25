Уткин прокомментировал возможный переход Тикнизяна в Зенит»

Василий Уткин высказался о желании «Зенита» выкупить у «Локомотива» Наира Тикнизяна.

«Честно говоря, я впервые сталкиваюсь с тем, что подобная проблема может стоять настолько остро. Пока все ищут усиления, «Зенит» ищет игроков на скамейку запасных.

Эту скамейку покидает Данил Круговой и уже покинул Алексей Сутормин, и там просто некому сидеть. А там должны сидеть и доморощенные игроки, и обязательно российские.

Например, Наир Тикнизян – информация еще не официальная и не окончательная, но говорят, что Тикнизян может перейти в «Зенит» за 8 миллионов евро, и еще 1,2 миллиона евро [в год] зарплата.

Тикнизян – очень талантливый игрок, у него очень красивая жена, да и сам он парень видный, но мы прекрасно знаем, что его используют в качестве левого защитника, и он должен занять на скамейке место Данила Кругового.

Но там [на этой позиции] есть Дуглас Сантос, а он, возможно, лучший игрок «Зенита» наравне с Барриосом. Видите, как выгодно и дорого сидеть на скамейке «Зенита»!

Пожелаем Наиру Тикнизяну посадить туда Дугласа Сантоса и пожелаем «Зениту» удачи в торге», – заявил Уткин.