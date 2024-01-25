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    • Уткин прокомментировал возможный переход Тикнизяна в Зенит»

    Уткин прокомментировал возможный переход Тикнизяна в Зенит»

    Василий Уткин высказался о желании «Зенита» выкупить у «Локомотива» Наира Тикнизяна.

    «Честно говоря, я впервые сталкиваюсь с тем, что подобная проблема может стоять настолько остро. Пока все ищут усиления, «Зенит» ищет игроков на скамейку запасных.

    Эту скамейку покидает Данил Круговой и уже покинул Алексей Сутормин, и там просто некому сидеть. А там должны сидеть и доморощенные игроки, и обязательно российские.

    Например, Наир Тикнизян – информация еще не официальная и не окончательная, но говорят, что Тикнизян может перейти в «Зенит» за 8 миллионов евро, и еще 1,2 миллиона евро [в год] зарплата.

    Тикнизян – очень талантливый игрок, у него очень красивая жена, да и сам он парень видный, но мы прекрасно знаем, что его используют в качестве левого защитника, и он должен занять на скамейке место Данила Кругового.

    Но там [на этой позиции] есть Дуглас Сантос, а он, возможно, лучший игрок «Зенита» наравне с Барриосом. Видите, как выгодно и дорого сидеть на скамейке «Зенита»!

    Пожелаем Наиру Тикнизяну посадить туда Дугласа Сантоса и пожелаем «Зениту» удачи в торге», – заявил Уткин.

    • В этом сезоне Тикнизян забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
    • Его контракт со столичным клубом действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость фулбека сборной Армении – 7 миллионов евро.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 12:49
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    Комментарии (3)
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    СпорЦмен
    1706177015
    Сказочник.
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    Скай
    1706179215
    так на всякий случай, но бЗдиниту надо ослабить конкурента. Вдруг прикормленный адмресурс подкачает.
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    Боров мясной
    1706183898
    Семак мог бы Сантоса в полузащиту перевести, вместо Папахи-Кейроса, но Семак не тренер, у него какие-то извращения по унижения российских игроков. Может для армяна место найдётся и переведёт Сантоса в полузащиту!
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