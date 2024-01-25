В «Реале» подсчитали количество ошибок VAR, навредивших клубу в этом сезоне

Клубное телевидение «Реала» опубликовало анализ судейских ошибок в Примере и Кубке Испании в сезоне-2023/24.
В Мадриде насчитали 16 ошибок VAR против команды.
«Почти в каждом туре мы видели, как VAR бездействовал, несмотря на четкие указания, как не предупреждал о возможных удалениях и как оправдывал офсайды линиями, в которые трудно поверить», – заявили в эфире клубного ТВ «Реала».
16 ошибок, найденных мадридцами, распределились по матчам следующим образом:
- 3 – с «Хетафе» (2:1, 4-й тур);
- 3 – с «Атлетико» (1:3, 6-й тур);
- 2 – с «Лас-Пальмасом» (2:0, 7-й тур);
- 2 – с «Севильей» (1:1, 10-й тур);
- 1 – с «Райо Вальекано» (0:0, 12-й тур);
- 2 – с «Бетисом» (1:1, 16-й тур);
- 1 – с «Алавесом» (1:0, 18-й тур);
- 2 – с «Атлетико» (2:4, 1/8 Кубка).