В «Реале» подсчитали количество ошибок VAR, навредивших клубу в этом сезоне

Клубное телевидение «Реала» опубликовало анализ судейских ошибок в Примере и Кубке Испании в сезоне-2023/24.

В Мадриде насчитали 16 ошибок VAR против команды.

«Почти в каждом туре мы видели, как VAR бездействовал, несмотря на четкие указания, как не предупреждал о возможных удалениях и как оправдывал офсайды линиями, в которые трудно поверить», – заявили в эфире клубного ТВ «Реала».

16 ошибок, найденных мадридцами, распределились по матчам следующим образом: