Червиченко: «У «Зенита» наметился вектор развлечения – гробить российских игроков»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о желании «Зенита» подписать нового левого защитника, который не будет считаться легионером в РПЛ.

Петербургский клуб лишился Данила Кругового, который решил уйти в ЦСКА.

Ожидается, что «Зенит» купит у «Локомотива» Наира Тикнизяна.

Также обсуждался вариант приобретения у «Спартака» Даниила Хлусевича.

«Странно, что «Зенит» вообще кого-то ищет на замену Круговому. Или у них такое развлечение – гробить российских футболистов у себя на лавке. Мне кажется, у них и без Кругового хватает игроков.

Чтобы заманить Хлусевича деньгами, «Зениту» сначала надо заманить руководство «Спартака». Не думаю, что в здравом смысле можно за Хлусевича сделать предложение, от которого нельзя отказаться.

За реальные деньги «Спартак» его вряд ли отпустит, а «Зенит» ещe не настолько сошeл с ума, чтобы сделать двойное предложение. Если всe же предложение последует, то тут выбор такой: либо ты лавочный чемпион, либо ты играешь и трофеев гораздо меньше, если вообще таковые будут.

Не вижу смысла «Спартаку» расставаться с ним – Хлусевич выглядит неплохо и получает игровое время. Но «Зенит» действительно может сделать какое-то предложение, от которого тяжело будет устоять.

Мне кажется, у «Зенита» наметился такой вектор развлечения – гробить российских игроков: мариновать на лавке и сводить их мастерство если не к нулю, то к уровню посредственности», – сказал Червиченко.