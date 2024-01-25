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    • Червиченко: «У «Зенита» наметился вектор развлечения – гробить российских игроков»

    Червиченко: «У «Зенита» наметился вектор развлечения – гробить российских игроков»

    Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о желании «Зенита» подписать нового левого защитника, который не будет считаться легионером в РПЛ.

    • Петербургский клуб лишился Данила Кругового, который решил уйти в ЦСКА.
    • Ожидается, что «Зенит» купит у «Локомотива» Наира Тикнизяна.
    • Также обсуждался вариант приобретения у «Спартака» Даниила Хлусевича.

    «Странно, что «Зенит» вообще кого-то ищет на замену Круговому. Или у них такое развлечение – гробить российских футболистов у себя на лавке. Мне кажется, у них и без Кругового хватает игроков.

    Чтобы заманить Хлусевича деньгами, «Зениту» сначала надо заманить руководство «Спартака». Не думаю, что в здравом смысле можно за Хлусевича сделать предложение, от которого нельзя отказаться.

    За реальные деньги «Спартак» его вряд ли отпустит, а «Зенит» ещe не настолько сошeл с ума, чтобы сделать двойное предложение. Если всe же предложение последует, то тут выбор такой: либо ты лавочный чемпион, либо ты играешь и трофеев гораздо меньше, если вообще таковые будут.

    Не вижу смысла «Спартаку» расставаться с ним – Хлусевич выглядит неплохо и получает игровое время. Но «Зенит» действительно может сделать какое-то предложение, от которого тяжело будет устоять.

    Мне кажется, у «Зенита» наметился такой вектор развлечения – гробить российских игроков: мариновать на лавке и сводить их мастерство если не к нулю, то к уровню посредственности», – сказал Червиченко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:51
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    Комментарии (7)
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    Дубина
    1706166658
    Многих блохастые угробили игроков!! Бабками заваливают и на лавку.а цыгане играют.(((
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    biber.ru
    1706169013
    Подлость их не остановит, их бог Мамона .
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    Ziklop
    1706172355
    при этой банде тренеров точно гнобят наших, а играет бразильское гавно, такое как ду кейрос!
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    Скай
    1706172407
    однако прав Червяк. Стыдно за бЗдинит, ой как стыдно за вшивых.
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    sochi-2013
    1706172569
    Игроков, команды и весь российский футбол!
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