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    Боец поп-ММА выпал с десятого этажа, пытаясь спасти кота

    Боец поп-ММА Веном (Магомед Зайналов) выпал с десятого этажа многоквартирного дома. Спортсмен пытался спасти кота.

    «Причиной падения бойца поп-ММА Венома с десятого этажа стал его кот, которого он пытался спасти. Сейчас Магомед Зайналов в реанимации в одной из больниц Ростова-на-Дону – врачи борются за то, чтобы сохранить его ноги.

    По словам супруги, пушистого в своей съeмной квартире они завели недавно. Вчера вечером животное было напугано и выскочило на балкон, оказавшись на водостоке. Веном потянулся за ним, но сорвался и упал.

    Все родственники сейчас также в больнице. Спортсмен в сознании, помимо ног травмирован таз. Лига «Хардкор», за которую выступает Зайналов, уже пообещала взять на себя вопрос с финансами на операцию и лечение», – написал источник.

    • В феврале Веном должен был встретиться с Эдуардом «Teddy» Кузьминовым.
    • У Венома в карьере 4 победы и 10 поражений. Один бой закончился ничьей.
    • Футбольная карьера тренера Леонида Слуцкого прервалась из-за травмы колена, полученной в результате падения с дерева. Волгоградец тоже спасал кота.

    Источник: телеграм-канал Mash

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    Сегодня, 21:13
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    Комментарии (3)
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    AZ
    1706120908
    Лига лысого пряника - ХАЧКОР, уже выставила реквизиты Венома.. Щас простой народ соберет бабла, а лысый клоун скажет, что Хачкор покрыл все расходы... Лига лицемеров!
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    Rainmaker
    1706123854
    Выздоравливай...
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    СпорЦмен
    1706124085
    Можете матом писать, но после такого падения, люди обычно могут, только за стаканом тянуться. А сейчас желайте здоровья ему, где вы были, когда надо было ему мозгов желать?
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