Боец поп-ММА выпал с десятого этажа, пытаясь спасти кота

Боец поп-ММА Веном (Магомед Зайналов) выпал с десятого этажа многоквартирного дома. Спортсмен пытался спасти кота.

«Причиной падения бойца поп-ММА Венома с десятого этажа стал его кот, которого он пытался спасти. Сейчас Магомед Зайналов в реанимации в одной из больниц Ростова-на-Дону – врачи борются за то, чтобы сохранить его ноги.

По словам супруги, пушистого в своей съeмной квартире они завели недавно. Вчера вечером животное было напугано и выскочило на балкон, оказавшись на водостоке. Веном потянулся за ним, но сорвался и упал.

Все родственники сейчас также в больнице. Спортсмен в сознании, помимо ног травмирован таз. Лига «Хардкор», за которую выступает Зайналов, уже пообещала взять на себя вопрос с финансами на операцию и лечение», – написал источник.