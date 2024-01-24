Хиддинк высказался о возможном возвращении России на международные соревнования

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк отреагировал на слова главы УЕФА Александра Чеферина.

Чеферин выступил за возвращение юношеских сборных России на международные турниры.

«Если мы можем прийти к миру с помощью юношеского футбола, я только за! Мировые лидеры должны быть мудрее», – сказал Хиддинк.