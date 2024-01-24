Бразильский новичок «Зенита» рассказал, чего опасался перед переездом в Россию

Полузащитник «Зенита» Артур признался, что сомневался в переезде в Россию из-за погоды.

25-летний бразилец перешел в петербургский клуб этой зимой.

– В прессе появлялись новости, что у вас были сомнения, связанные с тремя вещами: климатом в России, нежеланием местных болельщиков отпускать вас и длительным – до 2027 года – контрактом с «Палмейрасом». Правда ли это?

– По поводу погоды – правда! Мой родной город в Бразилии, Форталеза – очень жаркое место, температура может быть и 30, и 40 градусов со знаком плюс. Когда узнал, какие морозы бывают в России, разумеется, я задумался (улыбается). Но потом поговорил с бразильцами, которые играют здесь, и они успокоили меня, сказали, что здесь тоже бывает прекрасная погода, а зимой в квартирах тепло, домашний стадион «Зенита» имеет крышу и сам по себе невероятно красивый, и там всегда комфортная температура. Еще я посмотрел фотографии Петербурга – и город сразу покорил меня своей красотой. Так что эти сомнения быстро отпали.