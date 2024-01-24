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    • Бразильский новичок «Зенита» рассказал, чего опасался перед переездом в Россию

    Бразильский новичок «Зенита» рассказал, чего опасался перед переездом в Россию

    Полузащитник «Зенита» Артур признался, что сомневался в переезде в Россию из-за погоды.

    25-летний бразилец перешел в петербургский клуб этой зимой.

    – В прессе появлялись новости, что у вас были сомнения, связанные с тремя вещами: климатом в России, нежеланием местных болельщиков отпускать вас и длительным – до 2027 года – контрактом с «Палмейрасом». Правда ли это?

    – По поводу погоды – правда! Мой родной город в Бразилии, Форталеза – очень жаркое место, температура может быть и 30, и 40 градусов со знаком плюс. Когда узнал, какие морозы бывают в России, разумеется, я задумался (улыбается). Но потом поговорил с бразильцами, которые играют здесь, и они успокоили меня, сказали, что здесь тоже бывает прекрасная погода, а зимой в квартирах тепло, домашний стадион «Зенита» имеет крышу и сам по себе невероятно красивый, и там всегда комфортная температура. Еще я посмотрел фотографии Петербурга – и город сразу покорил меня своей красотой. Так что эти сомнения быстро отпали.

    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:28
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    Комментарии (2)
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    dragoff
    1706104958
    Вот он удивится, когда узнает, что другие стадионы не только без крыши, но еще и играть могут заставить в любую погоду))
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    Дубина
    1706106696
    В шубе Халка зулус будет играть((( Или она у Дзюбы???
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