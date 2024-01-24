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    • Глава УЕФА высказался о возможном исключении «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

    Глава УЕФА высказался о возможном исключении «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

    Глава УЕФА Александер Чеферин прокомментировал дело по обвинению «Манчестер Сити» в нарушении правил финансового фэйр-плей.

    УЕФА в феврале 2020 года исключил команду из еврокубков на два года и назначил клубу штраф в 30 миллионов евро.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию клуба, и тот продолжил выступления в ЛЧ

    «Мы знаем, что были правы. Мы бы не стали принимать такое решение, если бы не считали, что правы.

    Я 25 лет работал судебным юристом и знаю, что иногда ты выигрываешь дело, которое, как ты уверен, должен проиграть, а иногда – наоборот. Нужно просто уважать решение суда в условиях серьезной демократии.

    Я не хочу говорить о деле в Англии. Но я верю в то, что решение нашего независимого комитета было верным. Я в его принятии не участвовал», – сказал Чеферин The Telegraph.

    При этом глава УЕФА отказался отвечать на вопрос о том, следует ли лишить «Сити» титулов, если клуб будет признан АПЛ виновным в нарушении местных финансовых правил. Также Чеферин сказал, что понимает растущее недовольство тем, как затягивается рассмотрение дела.

    • В 2023-м Чеферина переизбрали на пост президента УЕФА до 2027 года. Он возглавляет организацию с 2016-го.
    • В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» впервые победил в Лиге чемпионов.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 13:37
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    Комментарии (1)
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    MazaiNN
    1706093666
    Ни чего хорошего арабы футболу не дадут. Пришли. Засыпали деньгами. Взвинтили космические цены. Все началось с ПСЖ и Неймара. 222 млн. евро. Куда на хер. Только толку кроме Лиги1 ни какого. С МС немного иначе но смысл тот же.
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