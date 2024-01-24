Глава УЕФА высказался о возможном исключении «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Глава УЕФА Александер Чеферин прокомментировал дело по обвинению «Манчестер Сити» в нарушении правил финансового фэйр-плей.

УЕФА в феврале 2020 года исключил команду из еврокубков на два года и назначил клубу штраф в 30 миллионов евро.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию клуба, и тот продолжил выступления в ЛЧ

«Мы знаем, что были правы. Мы бы не стали принимать такое решение, если бы не считали, что правы.

Я 25 лет работал судебным юристом и знаю, что иногда ты выигрываешь дело, которое, как ты уверен, должен проиграть, а иногда – наоборот. Нужно просто уважать решение суда в условиях серьезной демократии.

Я не хочу говорить о деле в Англии. Но я верю в то, что решение нашего независимого комитета было верным. Я в его принятии не участвовал», – сказал Чеферин The Telegraph.

При этом глава УЕФА отказался отвечать на вопрос о том, следует ли лишить «Сити» титулов, если клуб будет признан АПЛ виновным в нарушении местных финансовых правил. Также Чеферин сказал, что понимает растущее недовольство тем, как затягивается рассмотрение дела.