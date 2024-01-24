Хабиб одним словом описал Холанда после встречи

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом. «Зверь», – подписал изображение боец.
«Скоро увидимся в Манчестере, мой друг», – также написал Нурмагомедов.
- Холанд в этом сезоне провел 22 матча, забил 19 голов, отдал 5 передач.
- В 2023 году норвежец выиграл в составе «Манчестер Сити» пять турниров: чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.