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    Хабиб одним словом описал Холанда после встречи

    Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом. «Зверь», – подписал изображение боец.

    «Скоро увидимся в Манчестере, мой друг», – также написал Нурмагомедов.

    • Холанд в этом сезоне провел 22 матча, забил 19 голов, отдал 5 передач.
    • В 2023 году норвежец выиграл в составе «Манчестер Сити» пять турниров: чемпионат Англии, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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    Источник: «Бомбардир»

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