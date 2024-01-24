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    • Мостовой назвал тренера, который заслуживает попробовать себя в РПЛ

    Мостовой назвал тренера, который заслуживает попробовать себя в РПЛ

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает несправедливым, что клубы РПЛ не обращают внимание на экс-хавбека «Манчестер Юнайтед», а ныне тренера Андрея Канчельскиса. 23 января Канчельскису исполнилось 55 лет.

    «Я давно знаю Андрея, это мой друг, с которым мы поддерживаем связь и всегда рады пообщаться. Время летит быстро! Только недавно мы были молодыми, а уже Андрею исполняется 55 лет! Хочется пожелать ему крепкого здоровья и всего самого лучшего!

    И, конечно, хочется сказать о том, что Канчельскис заслуживает шанса попробовать себя в РПЛ. Он всегда берется за сложную работу и не боится чего-то нового. Очень жаль, что клубы РПЛ не обращают внимания на Андрея. Я считаю, что это несправедливо.

    В ближайшее время никто не сможет попасть в «МЮ» и повторить карьерный путь Канчельскиса? Я согласен с этим мнением, ну а кто сейчас из россиян может усилить «МЮ»? Я таких футболистов назвать не могу», – сказал Мостовой.

    • В январе Андрей Канчельскис возглавил кыргызстанский «Мурас Юнайтед».
    • Ранее он в качестве главного тренера работал в «Торпедо-ЗИЛ», «Уфе», «Юрмале», «Солярисе», «Навбахоре» из Узбекистана и студенческой сборной России, был ассистентом в нижегородской «Волге» и гендиректором в «Носте» и «Тоболе».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:36
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    Комментарии (8)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1706092465
    Нигде не зарекомендовал себя как сильный тренер, поэтому и не дают шанса.
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    dragoff
    1706093034
    Кукушка хвалит петуха, за то что хвалит он лягушку
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