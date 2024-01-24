Мостовой назвал тренера, который заслуживает попробовать себя в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой считает несправедливым, что клубы РПЛ не обращают внимание на экс-хавбека «Манчестер Юнайтед», а ныне тренера Андрея Канчельскиса. 23 января Канчельскису исполнилось 55 лет.

«Я давно знаю Андрея, это мой друг, с которым мы поддерживаем связь и всегда рады пообщаться. Время летит быстро! Только недавно мы были молодыми, а уже Андрею исполняется 55 лет! Хочется пожелать ему крепкого здоровья и всего самого лучшего!

И, конечно, хочется сказать о том, что Канчельскис заслуживает шанса попробовать себя в РПЛ. Он всегда берется за сложную работу и не боится чего-то нового. Очень жаль, что клубы РПЛ не обращают внимания на Андрея. Я считаю, что это несправедливо.

В ближайшее время никто не сможет попасть в «МЮ» и повторить карьерный путь Канчельскиса? Я согласен с этим мнением, ну а кто сейчас из россиян может усилить «МЮ»? Я таких футболистов назвать не могу», – сказал Мостовой.