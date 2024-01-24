Акинфеева призвали завершить карьеру во избежание инвалидности

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что вратарю команды Игорю Акинфееву необходимо завершить карьеру ради сохранения здоровья.

«Я не понимаю, зачем он продолжает играть. Все знают, что Игорь часто выходит на поле на уколах и что у него проблемы с суставами. Акинфеев гробит свое здоровье! Он выиграл много титулов с ЦСКА и вошел в историю российского футбола, чего он еще хочет добиться?

Многие футболисты после завершения карьеры страдают от проблем со здоровьем. Заканчивать нужно вовремя, а не становиться потом инвалидом. Я уверен, что если Игорь продолжит играть еще несколько лет, то в старости окажется в инвалидном кресле. Денег он заработал большое количество, а если ему не сидится дома, то пусть идет работать тренером. Я уверен, что ЦСКА найдет ему какую-то должность. Если я встречу Игоря, то обязательно лично посоветую ему как можно скорее повесить бутсы на гвоздь», – сказал Пономарев.