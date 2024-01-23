Андрей Мостовой ответил, зачем Ахметов перешел в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оценил трансфер из «Краснодара» Ильзата Ахметова.

«Думаю, что Ильзат хочет выиграть чемпионат России, поэтому и перешел из «Краснодара» в «Зенит», – сказал Мостовой.