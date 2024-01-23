Андрей Мостовой ответил, зачем Ахметов перешел в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оценил трансфер из «Краснодара» Ильзата Ахметова.
«Думаю, что Ильзат хочет выиграть чемпионат России, поэтому и перешел из «Краснодара» в «Зенит», – сказал Мостовой.
- «Зенит» и «Краснодар» ведут борьбу за чемпионство в этом сезоне РПЛ – после 18 туров южане лидируют с 2-очковым отрывом.
- Петербуржцы выкупили Ахметова за 850 тысяч евро (около 82 миллионов рублей). Таковы были прописаны отступные в его контракте.
- 26-летний игрок был в «Краснодаре» с июля 2022 года, его статистика: 61 матч, 7 голов, 8 ассистов.