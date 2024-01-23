Ловчев ответил, кто выиграет сезон РПЛ: «Нет сомнений»

Экс-спартаковец Евгений Ловчев дал прогноз на чемпионскую гонку РПЛ.

«Спартаковские обидятся, но на сегодняшний день «Зенит» – наша лучшая команда. Сергей Галицкий добился, что клуб борется за золото, честь и хвала ему и тренеру Владимиру Ивичу, но у меня нет сомнений, что «Зенит» будет чемпионом.

«Зенит» сильнее. Они опустили планку. Когда ушeл Малком, сразу стало что‑то не то. Сейчас вернется всe на круги своя», – сказал Ловчев.