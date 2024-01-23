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    Ловчев ответил, кто выиграет сезон РПЛ: «Нет сомнений»

    Экс-спартаковец Евгений Ловчев дал прогноз на чемпионскую гонку РПЛ.

    «Спартаковские обидятся, но на сегодняшний день «Зенит» – наша лучшая команда. Сергей Галицкий добился, что клуб борется за золото, честь и хвала ему и тренеру Владимиру Ивичу, но у меня нет сомнений, что «Зенит» будет чемпионом.

    «Зенит» сильнее. Они опустили планку. Когда ушeл Малком, сразу стало что‑то не то. Сейчас вернется всe на круги своя», – сказал Ловчев.

    • «Зенит» отстает от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.
    • Петербуржцы выиграли 5 последних сезонов РПЛ.
    • Сейчас клуб на сборе в ОАЭ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1706013067
    Зенит чемпион. Быки вторые. Крылья надеюсь будут третьими. Далее борьба ментов с проводницами. Ну и битва в дерби за 6 место между конями и свинарником. Гыгыгы
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