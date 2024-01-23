Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    «Зенит» близок к покупке Тикнизяна у «Локо»: подробности

    «Локомотив» и «Зенит» находятся в продвинутой стадии переговоров по переходу 24-летнего защитника Наира Тикнизяна в питерский клуб. По данным журналиста Ивана Карпова, стороны близки к договоренности о трансфере на уровне 8 миллионов евро + бонусы.

    Также в сделку может быть включена выплата «Зенитом» 10% прибыли от перепродажи Тикнизяна в сторону ЦСКА. В 2021 году «Локомотив» купил игрока у армейцев за 5 миллионов евро.

    • Контракт 24-летнего Тикнизяна со столичным клубом рассчитан до лета 2026 года.
    • На счету игрока в этом сезоне 23 матча, 8 голов и 5 передач.

    Новости по теме
    Орлов назвал причину ухода Кругового из «Зенита» 4
    Источник в «Спартаке» отреагировал на информацию об интересе команды к Коваленко 12
    Экс-президент «Локомотива» оценил трансферную стоимость Тикнизяна 3
    Источник: телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:32
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+