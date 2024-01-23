«Зенит» близок к покупке Тикнизяна у «Локо»: подробности

«Локомотив» и «Зенит» находятся в продвинутой стадии переговоров по переходу 24-летнего защитника Наира Тикнизяна в питерский клуб. По данным журналиста Ивана Карпова, стороны близки к договоренности о трансфере на уровне 8 миллионов евро + бонусы.

Также в сделку может быть включена выплата «Зенитом» 10% прибыли от перепродажи Тикнизяна в сторону ЦСКА. В 2021 году «Локомотив» купил игрока у армейцев за 5 миллионов евро.