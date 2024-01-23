Экс-президент «Локомотива» оценил трансферную стоимость Тикнизяна

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что железнодорожникам не стоит отпускать защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».

Ранее сообщалось, что московский клуб готов продать игрока за 12 миллионов евро.

– 12 миллионов евро за Тикнизяна – это вполне адекватная цена, возможно даже занижена. Потому что он последние полгода он выглядит очень здорово. Видно, что человек прибавил в мастерстве и в тактическом плане. Поэтому да, цена адекватная, и я в целом считаю, что «Локомотиву» не стоит с ним расставаться.

– Если «Зенит» столько даст и Тикнизян согласен, стоит продавать?

– Стоит, прежде всего, посмотреть финансовое положение команды. Если удалось преодолеть все негативные моменты, после периода немцев, рассчитаться со всеми долгами, то нет смысла его отдавать.

– Уход Тикнизяна – серьезная потеря для «Локомотива» в борьбе за медали и Кубок России?

– Что касается спортивной составляющей, то понятно, уход Тикнизяна ослабит «Локомотив». К сожалению, «Зенит» часто этим пользуется. Ахметова забрали у «Краснодара», теперь хотят Тикнизяна из «Локомотива», тем самым ослабляя конкурентов.

«Локомотив» сегодня на ходу, у него сильный состав. Если он хорошо подготовится ко второй части сезона, то будет реально претендовать на второе место в чемпионате. Не знаю как за первое, но за второе точно.