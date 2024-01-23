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    • Экс-президент «Локомотива» оценил трансферную стоимость Тикнизяна

    Экс-президент «Локомотива» оценил трансферную стоимость Тикнизяна

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что железнодорожникам не стоит отпускать защитника Наира Тикнизяна в «Зенит».

    Ранее сообщалось, что московский клуб готов продать игрока за 12 миллионов евро.

    – 12 миллионов евро за Тикнизяна – это вполне адекватная цена, возможно даже занижена. Потому что он последние полгода он выглядит очень здорово. Видно, что человек прибавил в мастерстве и в тактическом плане. Поэтому да, цена адекватная, и я в целом считаю, что «Локомотиву» не стоит с ним расставаться.

    – Если «Зенит» столько даст и Тикнизян согласен, стоит продавать?

    – Стоит, прежде всего, посмотреть финансовое положение команды. Если удалось преодолеть все негативные моменты, после периода немцев, рассчитаться со всеми долгами, то нет смысла его отдавать.

    – Уход Тикнизяна – серьезная потеря для «Локомотива» в борьбе за медали и Кубок России?

    – Что касается спортивной составляющей, то понятно, уход Тикнизяна ослабит «Локомотив». К сожалению, «Зенит» часто этим пользуется. Ахметова забрали у «Краснодара», теперь хотят Тикнизяна из «Локомотива», тем самым ослабляя конкурентов.

    «Локомотив» сегодня на ходу, у него сильный состав. Если он хорошо подготовится ко второй части сезона, то будет реально претендовать на второе место в чемпионате. Не знаю как за первое, но за второе точно.

    • Контракт 24-летнего Тикнизяна со столичным клубом рассчитан до лета 2026 года.
    • На счету игрока в этом сезоне 23 матча, 8 голов и 5 передач.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии (3)
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    Romeo 123
    1705993334
    Какие 12 миллионов, 5 максимум
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705999054
    Трёшка ему цена и то в базарный день. Гыгыгы
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