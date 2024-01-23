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    • Мостовой — о Бензема: «Я сразу говорил, что через какое-то время игроки будут уезжать из Саудовской Аравии»

    Мостовой — о Бензема: «Я сразу говорил, что через какое-то время игроки будут уезжать из Саудовской Аравии»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал сведения о том, что французский форвард Карим Бензема может вернуться в Европу.

    «Я сразу говорил, что через какое-то время футболисты будут оттуда уезжать. Они зарабатывают космические деньги и возвращаются.

    Уехать туда было правильным решением. Там предлагают деньжища. Это даже деньгами не назвать, деньжища. Такие суммы даже во сне не приснятся.

    Вот сейчас вернется Бензема. Это плюс будет для любого клуба, который он выберет. Ему 36 лет, но он огромный профессионал. Он до сих пор в отличной форме.

    Для игрока такого уровня возраст – не проблема. Мы видим примеры, что и в этом возрасте показывают прекрасную игру. Так что если он вернется, то это будет прекрасно. Он усилит любой клуб Европы», – сказал Мостовой.

    • Летом Бензема перешел в «Аль-Иттихад» из «Реала».
    • Его статистика в Саудовской Аравии: 20 матчей, 12 голов, 5 ассистов.
    • Контракт игрока с клубом действует до 30 июня 2026 года.
    • Форвард хочет покинуть Саудовскую Аравию, он с опозданием прибыл на тренировочный сбор клуба.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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