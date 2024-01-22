Канчельскис ответил, появятся ли в «Манчестер Юнайтед» россияне

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не верит, что в ближайшие 50 лет в АПЛ появятся россияне.
«Если ко мне обратится «Манчестер Юнайтед» с вопросом, кого можно было бы подписать из россиян, я отвечу, что никого. Даже близко никто по уровню не подходит, нет никого, на кого можно было бы глаз положить.
Я говорю то, что вижу, и не занимаюсь популизмом. В ближайшие 50 никто не будет играть в АПЛ из русских. Я останусь последним россиянином в истории «Манчестер Юнайтед».
Не пытаюсь себя как-то восхвалять, просто говорю то, что вижу. Может, конечно, что-то изменится, и там появятся наши ребята – будем верить! Пока все очень тяжело и слабо в это верится», – сказал Канчельскис.
- Россиянин был в «МЮ» в 1991-1995 годах.
- У него за команду 36 голов и 17 ассистов.
- Сейчас Канчельскис тренирует «Мурас Юнайтед» из Киргизии.