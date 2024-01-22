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    • Канчельскис ответил, появятся ли в «Манчестер Юнайтед» россияне

    Канчельскис ответил, появятся ли в «Манчестер Юнайтед» россияне

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис не верит, что в ближайшие 50 лет в АПЛ появятся россияне.

    «Если ко мне обратится «Манчестер Юнайтед» с вопросом, кого можно было бы подписать из россиян, я отвечу, что никого. Даже близко никто по уровню не подходит, нет никого, на кого можно было бы глаз положить.

    Я говорю то, что вижу, и не занимаюсь популизмом. В ближайшие 50 никто не будет играть в АПЛ из русских. Я останусь последним россиянином в истории «Манчестер Юнайтед».

    Не пытаюсь себя как-то восхвалять, просто говорю то, что вижу. Может, конечно, что-то изменится, и там появятся наши ребята – будем верить! Пока все очень тяжело и слабо в это верится», – сказал Канчельскис.

    • Россиянин был в «МЮ» в 1991-1995 годах.
    • У него за команду 36 голов и 17 ассистов.
    • Сейчас Канчельскис тренирует «Мурас Юнайтед» из Киргизии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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