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    • Клубное ТВ «Реала» отреагировало на судейство в матче с «Альмерией»

    Клубное ТВ «Реала» отреагировало на судейство в матче с «Альмерией»

    Комментаторы клубного телевидения «Реала» прокомментировали спорные эпизоды судейства, которые возникли в матче 21-го тура с «Альмерией» (3:2).

    На встрече работала бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом-Маэсо. Судьей ВАР был Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.

    «Альмерия» забила гол, который был верно отменен. Для этого и нужен ВАР. Этого мы всегда и требуем.

    Мы не привыкли к справедливости.

    Мы всегда просим, чтобы в спорных моментах судьи использовали технологии, созданные, чтобы помогать. Этого мы требуем в каждой игре. В спорных эпизодах судья выносит либо то решение, которое считает нужным, либо пользуется интерпретацией, которую считает правильной. Но если ситуация непонятная, дайте ему посмотреть ВАР. Судья не может идти против справедливости», – сказали на клубном ТВ «Реала».

    • Мадридский клуб уступал после первого тайма со счетом 0:2.
    • На 57-й минуте «Реал» забил гол с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса. Рефери изначально не увидел нарушения в этом эпизоде, но поменял мнение после проверки.
    • На 64-й минуте у «Альмерии» гол забил Серхио Аррибас. Он был отменен после проверки ВАР – во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу.
    • На 67-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет в матче. Гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры рукой со стороны бразильца.
    • Карвахаль забил гол, принесший победу мадридцам, на 90+9-й минуте.
    • «Реал» занимает второе место в Примере с 51 очком после 20 матчей. Команда отстает на одно очко от «Жироны», которая провела на игру больше.
    • «Альмерия» занимает 20-ю позицию с 6 очками в 21 игре.

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    Источник: Marca

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