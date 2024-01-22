Клубное ТВ «Реала» отреагировало на судейство в матче с «Альмерией»

Комментаторы клубного телевидения «Реала» прокомментировали спорные эпизоды судейства, которые возникли в матче 21-го тура с «Альмерией» (3:2).

На встрече работала бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом-Маэсо. Судьей ВАР был Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.

«Альмерия» забила гол, который был верно отменен. Для этого и нужен ВАР. Этого мы всегда и требуем.

Мы не привыкли к справедливости.

Мы всегда просим, чтобы в спорных моментах судьи использовали технологии, созданные, чтобы помогать. Этого мы требуем в каждой игре. В спорных эпизодах судья выносит либо то решение, которое считает нужным, либо пользуется интерпретацией, которую считает правильной. Но если ситуация непонятная, дайте ему посмотреть ВАР. Судья не может идти против справедливости», – сказали на клубном ТВ «Реала».