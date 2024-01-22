Опубликованы переговоры судей матча «Реала» с «Альмерией»

Обнародованы аудиозаписи переговоров арбитров встречи 21-го тура Примеры «Реал» – «Альмерия», закончившейся победой хозяев со счетом 3:2. В них происходит общение судьи ВАР Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса и рефери в поле Франсиско Эрнандеса Маэсо.
На 57-й минуте арбитр ВАР пригласил судью в поле к монитору, по поводу эпизода с возможной игрой рукой в своей штрафной футболиста «Альмерии» Кайки Фернандеса. Маэсо изначально не увидел нарушения в этом эпизоде.
«Идеально. Игрок «Мадрида» бьет, мяч попадает в отведенную руку. Назначу пенальти без желтой карточки», – сказал Маэсо, посмотрев повтор.
Беллингем реализовал 11-метровый, сделав счет в матче 1:2.
Возможные фолы Антонио Рюдигера и Хоселу в верховой борьбе арбитры не обсуждали.
На 64-й минуте Серхио Аррибас отправил мяч в сетку ворот «Реала». Судья смотрел повтор момент на предмет удара по лицу Беллингема со стороны хавбека «Альмерии» Дьона Лопи.
«Я назначу фол в пользу «Реала», отменю гол и покажу желтую карточку 6-му номеру «Альмерии», – сказал Маэсо после просмотра.
На 67-й минуте Винисиус Жуниор поразил ворота «Альмерии». Сначала Маэсо отменил гол, посчитав, что он был забит рукой, но затем получил приглашение к монитору.
«Я предлагаю проверить – возможно, руки не было. Дайте мне ракурс с другой камеры. Сделайте паузу в точке контакта. Мяч попадает ему в правое плечо, теперь ты видишь. Мяч попадает в плечо. Оценивай на предмет возможного фола в атаке», – сказал Эрнандес Эрнандес.
«Для меня фола в атаке нет. Я согласен с тобой, мяч попал в плечо. Идеально, мяч попал в плечо, это гол. Я засчитываю гол, фола не было», – сказал Маэсо.
Таким образом, счет в матче стал равным 2:2, а на 90+9-й минуте Карвахаль забил гол, принесший победу мадридцам.
- «Реал» занимает второе место в Примере с 51 очком после 20 матчей. Команда отстает на одно очко от «Жироны», которая провела на игру больше.
- «Альмерия» занимает 20-ю позицию с 6 очками в 21 игре.