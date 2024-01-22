Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Полузащитник ЦСКА высказался о победе над оманским клубом

    Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал игру команды в товарищеском матче с оманским «Сохаром» (4:1).

    «Самочувствие отличное, постепенно набираем форму. Взаимопонимание у нас хорошее, все друг друга понимают вне зависимости от того, кто на поле.

    У нас тут нет основного состава или неосновного, есть одна команда. И все задачи и в первом тайме, и во втором были одинаковые. Просто чуть темп упал после перерыва, потому что крупно вели в счeте.

    Сборы продолжаются, нагрузки у нас тяжeлые. Но это первый матч за долгое время, все скучали по футболу. Все ребята горели желанием», – сказал 18-летний Кисляк.

    • ЦСКА проводит первый зимний сбор в Абу-Даби.
    • Кисляк в этом матче вышел в стартовом составе и отыграл больше 70 минут.
    • В этом сезоне он провел за ЦСКА 6 официальных встреч и отметился 1 забитым мячом.

    Новости по теме
    «Зенит» рассматривает варианты замены Кругового и претендует на Тикнизяна 4
    Хомуха выделил самый нуждающийся в трансферах топ-клуб РПЛ 1
    ЦСКА начал год с победы, Виллиан травмировался
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:11
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+