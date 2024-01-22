Полузащитник ЦСКА высказался о победе над оманским клубом

Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал игру команды в товарищеском матче с оманским «Сохаром» (4:1).
«Самочувствие отличное, постепенно набираем форму. Взаимопонимание у нас хорошее, все друг друга понимают вне зависимости от того, кто на поле.
У нас тут нет основного состава или неосновного, есть одна команда. И все задачи и в первом тайме, и во втором были одинаковые. Просто чуть темп упал после перерыва, потому что крупно вели в счeте.
Сборы продолжаются, нагрузки у нас тяжeлые. Но это первый матч за долгое время, все скучали по футболу. Все ребята горели желанием», – сказал 18-летний Кисляк.
- ЦСКА проводит первый зимний сбор в Абу-Даби.
- Кисляк в этом матче вышел в стартовом составе и отыграл больше 70 минут.
- В этом сезоне он провел за ЦСКА 6 официальных встреч и отметился 1 забитым мячом.