Полузащитник ЦСКА высказался о победе над оманским клубом

Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал игру команды в товарищеском матче с оманским «Сохаром» (4:1).

«Самочувствие отличное, постепенно набираем форму. Взаимопонимание у нас хорошее, все друг друга понимают вне зависимости от того, кто на поле.

У нас тут нет основного состава или неосновного, есть одна команда. И все задачи и в первом тайме, и во втором были одинаковые. Просто чуть темп упал после перерыва, потому что крупно вели в счeте.

Сборы продолжаются, нагрузки у нас тяжeлые. Но это первый матч за долгое время, все скучали по футболу. Все ребята горели желанием», – сказал 18-летний Кисляк.