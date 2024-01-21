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    Зиньковский поделился впечатлениями от Амарала

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский уже успел познакомиться с новым спортивным директором Томашем Амаралом.

    «С новым спортивным директором «Спартака» удалось познакомиться. До Нового года заезжал в офис, там и увиделись. Познакомились и перекинулись парой фраз. Приятное и хорошее впечатление. Приятный мужчина, молодой ещe – 33 года ему, если не ошибаюсь. Оставил приятное впечатление. Дальше всe покажет наша командная работа, его и всех нас вместе», – сказал Зиньковский.

    • Амарал пришел в декабре из «Бенфики».
    • Вместе с ним пришел новый глава селекционной службы.
    • Амарал заменил Пола Эшуорта, которого перевели на должность технического директора.

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    Источник: «Чемпионат»

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