Зиньковский поделился впечатлениями от Амарала

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский уже успел познакомиться с новым спортивным директором Томашем Амаралом.

«С новым спортивным директором «Спартака» удалось познакомиться. До Нового года заезжал в офис, там и увиделись. Познакомились и перекинулись парой фраз. Приятное и хорошее впечатление. Приятный мужчина, молодой ещe – 33 года ему, если не ошибаюсь. Оставил приятное впечатление. Дальше всe покажет наша командная работа, его и всех нас вместе», – сказал Зиньковский.