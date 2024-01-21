Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Клопп: «Ливерпуль» не ошибся ни в одном крупном трансфере»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что клуб при нем не ошибался в крупных трансферах.

    «Мы по-особому работаем над трансферами. Думаем четырежды. Мы должны быть полностью уверены.

    Не думаю, что провалился хотя бы один наш крупный трансфер. Кто-то назовет Дарвина Нуньеса, но он выдающийся игрок и я счастлив, что он с нами.

    Мы должны сохранять на рынке спокойствие и действовать правильно. Нельзя делать покупки на панике», – сказал Клопп.

    • Немец в «Ливерпуле» с 2015 года.
    • Он приводил клуб к победе в АПЛ и Лиге чемпионов.
    • Команда сейчас лидирует в АПЛ.

    Новости по теме
    Клопп высказался о возвращении Хендерсона в Европу
    «Борнмут» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2024
    Саудовские клубы выделят 2 миллиарда на летние трансферы – они хотят забрать двух звезд из АПЛ
    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:05
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+