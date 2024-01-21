Клопп: «Ливерпуль» не ошибся ни в одном крупном трансфере»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что клуб при нем не ошибался в крупных трансферах.

«Мы по-особому работаем над трансферами. Думаем четырежды. Мы должны быть полностью уверены.

Не думаю, что провалился хотя бы один наш крупный трансфер. Кто-то назовет Дарвина Нуньеса, но он выдающийся игрок и я счастлив, что он с нами.

Мы должны сохранять на рынке спокойствие и действовать правильно. Нельзя делать покупки на панике», – сказал Клопп.