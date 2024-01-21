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    • «Манчестер Юнайтед» переманил важного управленца из холдинга «Манчестер Сити»

    «Манчестер Юнайтед» переманил важного управленца из холдинга «Манчестер Сити»

    «Манчестер Юнайтед» объявил о начале сотрудничества с Омаром Беррадой.

    Его назначили на пост генерального директора.

    Берраду переманили из холдинга City Football Group, где он занимал должность директора по футбольным операциям. До этого он был управленцем в «Барселоне».

    The Athletic уточняет, что гендира выбирал новый совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф, но его кандидатура согласовывалась с семьей Глейзеров.

    Беррада войдет в совет директоров «Юнайтед» и будет отчитываться о проделанной работе перед Рэтклиффом.

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    Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»

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