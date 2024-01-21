«Манчестер Юнайтед» переманил важного управленца из холдинга «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» объявил о начале сотрудничества с Омаром Беррадой.

Его назначили на пост генерального директора.

Берраду переманили из холдинга City Football Group, где он занимал должность директора по футбольным операциям. До этого он был управленцем в «Барселоне».

The Athletic уточняет, что гендира выбирал новый совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф, но его кандидатура согласовывалась с семьей Глейзеров.

Беррада войдет в совет директоров «Юнайтед» и будет отчитываться о проделанной работе перед Рэтклиффом.