«Манчестер Юнайтед» переманил важного управленца из холдинга «Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед» объявил о начале сотрудничества с Омаром Беррадой.
Его назначили на пост генерального директора.
Берраду переманили из холдинга City Football Group, где он занимал должность директора по футбольным операциям. До этого он был управленцем в «Барселоне».
The Athletic уточняет, что гендира выбирал новый совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф, но его кандидатура согласовывалась с семьей Глейзеров.
Беррада войдет в совет директоров «Юнайтед» и будет отчитываться о проделанной работе перед Рэтклиффом.