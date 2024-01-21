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    • Захарян рассказал, как его выбрали исполнителем стандартов в «Сосьедаде»

    Захарян рассказал, как его выбрали исполнителем стандартов в «Сосьедаде»

    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян объяснил, почему ему доверили исполнять штрафные и угловые в новой команде.

    «С первого дня, игра с «Лас-Пальмасом», когда я выходил, тренер сказал, что я за стандарты отвечаю. С первого дня так пошло. Они мне сказали, что у меня хорошие подачи. Наверное, они видели, как я исполнял в «Динамо».

    Сразу было приятно, что мне доверяют. Не каждому дадут сразу исполнять все штрафные и угловые», – сказал Захарян в интервью Okko Sport.

    • Захарян в середине августа перешел в «Реал Сосьедад» за 13 млн евро.
    • Его статистика в Испании: 20 матчей (884 минуты) и 1 ассист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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