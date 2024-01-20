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    Захарян прокомментировал отсутствие голов за «Сосьедад»

    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян высказался по поводу отсутствия голов за команду.

    «Конечно, обидно. Не понимаю, с чем связано – моменты есть. Пока не летит, не фартит, не знаю. Надеюсь, что скоро начну забивать.

    С партнерами пока сыгрываемся. Но в целом, за те матчи, что я провел, привыкли друг к другу. Может быть, в каких-то моментах не хватало взаимопонимания, но со временем это приходит», – сказал Захарян в интервью Okko Sport.

    • «Сосьедад» купил Захаряна летом у «Динамо» за 13 миллионов евро.
    • У Арсена за басков 21 матч, 1 ассист.
    • Контракт Захаряна рассчитан до 2029 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    Алексей-Добрынин-vkontakt
    1705780131
    Так же и Тикнизян если уйдёт, думают он не особо раскроется , там уровень выше чем в России
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