Канчельскис сравнил менеджмент «Спартака» и «Зенита»

Андрей Канчельскис считает, что руководству «Спартака» есть чему поучиться у коллег из «Зенита».

«В «Зените» работают грамотные люди – с этим никто спорить не будет, поэтому бразильцы туда едут! Все максимально просто: грамотные люди приносят результат.

Все просто и гениально, но [в «Спартаке»] не хотят по-простому, а выдумывают велосипед с десятью колесами или рассказывают сверхъестественное.

Правильный менеджмент выстраивать надо «Спартаку» – в этом нет ничего сложно. В красно-белом клубе каждый год мышиная возня – убирают всех и непонятно кого приглашают, а в клубе из Санкт-Петербурга, повторюсь, работают грамотно. Все очевидно и легко», – заявил Канчельскис.