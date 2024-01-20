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    Канчельскис сравнил менеджмент «Спартака» и «Зенита»

    Андрей Канчельскис считает, что руководству «Спартака» есть чему поучиться у коллег из «Зенита».

    «В «Зените» работают грамотные люди – с этим никто спорить не будет, поэтому бразильцы туда едут! Все максимально просто: грамотные люди приносят результат.

    Все просто и гениально, но [в «Спартаке»] не хотят по-простому, а выдумывают велосипед с десятью колесами или рассказывают сверхъестественное.

    Правильный менеджмент выстраивать надо «Спартаку» – в этом нет ничего сложно. В красно-белом клубе каждый год мышиная возня – убирают всех и непонятно кого приглашают, а в клубе из Санкт-Петербурга, повторюсь, работают грамотно. Все очевидно и легко», – заявил Канчельскис.

    • «Зенит» становился чемпионом РПЛ в 5 последних сезонах.
    • «Спартак» выигрывал лигу только раз за последние 23 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (5)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705749884
    Слабенькая свинарня! Гыгыгы
    Ответить
    NewLife
    1705752413
    Тов. Канчельскис, ми развэ вас нэ расстрэляли в 37-ом году ?
    Ответить
    г.Онега
    1705752571
    Это и ежу понятна , но что же Канчельскис в Тоболе грамотно не сделал что его поперли
    Ответить
    Азбука
    1705752892
    Не ошибается только тот, кто не работает. Однако, если посмотреть историю, то у Зенита менеджмент умеет делать выводы из ошибок и как-то развивается. Чего нельзя сказать о спартаковском.
    Ответить
    FCSpartakM
    1705753173
    У одних бездонный трансферный бюджет, который спокойно может дать денег на 5 бразильцев, а у других выделяют 20 млн на трансферы раз в полтора года. Я понимаю, что Канчельскис мега менеджер из Тобола, да еще и тренер высококлассный, но у каждой чуши есть свой предел. Человек не понимают, что у него берут вью тупо, чтобы все поржали.
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