Жирков оценил, сколько еще лет сможет играть Акинфеев

Бывший защитник ЦСКА Юрий Жирков высказался о состоянии команды.
– Нынешний ЦСКА – что это за команда?
– Не смотрел много игр, чтобы сказать что-то подробно. В ЦСКА есть хорошие игроки, тот же Чалов. Они борются за то, чтобы быть вверху таблицы.
– В ЦСКА из игроков, с кем играли вы, остался только Игорь Акинфеев...
– Ну, да, и Игорь может лет пять еще играть на высоком уровне.
- 37-летний Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
- Он выигрывал с клубом Кубок УЕФА.
- У игрока летом истекает контракт.