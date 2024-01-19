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    Жирков оценил, сколько еще лет сможет играть Акинфеев

    Бывший защитник ЦСКА Юрий Жирков высказался о состоянии команды.

    – Нынешний ЦСКА – что это за команда?

    – Не смотрел много игр, чтобы сказать что-то подробно. В ЦСКА есть хорошие игроки, тот же Чалов. Они борются за то, чтобы быть вверху таблицы.

    – В ЦСКА из игроков, с кем играли вы, остался только Игорь Акинфеев...

    – Ну, да, и Игорь может лет пять еще играть на высоком уровне.

    • 37-летний Акинфеев всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • Он выигрывал с клубом Кубок УЕФА.
    • У игрока летом истекает контракт.

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    Источник: «РБ Спорт»

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