Жирков оценил, сколько еще лет сможет играть Акинфеев

Бывший защитник ЦСКА Юрий Жирков высказался о состоянии команды.

– Нынешний ЦСКА – что это за команда?

– Не смотрел много игр, чтобы сказать что-то подробно. В ЦСКА есть хорошие игроки, тот же Чалов. Они борются за то, чтобы быть вверху таблицы.

– В ЦСКА из игроков, с кем играли вы, остался только Игорь Акинфеев...

– Ну, да, и Игорь может лет пять еще играть на высоком уровне.