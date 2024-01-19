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    • Представитель Дзюбы: «Артему активно поступают предложения сняться в кино»

    Представитель Дзюбы: «Артему активно поступают предложения сняться в кино»

    Леонид Гольдман, представитель форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, оценил актерские перспективы футболиста.

    • В феврале выходит фильм «Конец славы», где снялся Дзюба.
    • Ранее игрок снимался в рекламных роликах.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

    «Отзывы о работе Дзюбы в кино только положительные. Артем снялся не только в фильме «Конец славы», но и в короткометражке «Хейт» с Максимом Лагашкиным, в которой Дзюба исполнил одну из главных ролей. Это проект для благотворительного аукциона, фильм должен появиться в ближайшее время на одной из онлайн платформ.

    Об Артеме хорошо отзываются и продюсеры, и актеры. Ему и сейчас активно поступают предложения сняться в новых фильмах. Все довольны игрой Дзюбы. Часто слышим, что Артем превосходит все ожидания. Видимо, у многих в голове сидит стереотип, что наши спортсмены ничего кроме своего дела не умеют.

    Но в данный момент Дзюба – действующий футболист. Его задача – сосредоточиться на основной профессии и максимально помочь «Локомотиву». Когда Артем закончит карьеру, будем все вместе смотреть и обсуждать, чем ему заниматься дальше. Уверен, он примет правильное решение. Кино – это один из вариантов, как и тренерство. Однако говорить обо всем этом точно преждевременно, Дзюба еще пошумит», – сказал Гольдман.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:13
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    Комментарии (1)
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    Plyash
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