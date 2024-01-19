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    Дзюбу вызвали на бой в октагоне

    Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов готов встретиться в октагоне со своим партнером Артемом Дзюбой.

    • Накануне игроки в шутку поборолись на тренировке.
    • «Локо» проводит сбор в ОАЭ.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

    «Почему бы и нет? Только я бы не хотел, чтобы журналисты связывали эту историю с нашей конкуренцией в атаке «Локомотива». У нас с Артемом отношения прекрасные, все четко. Дзюба – большой человек в нашем футболе, я стараюсь у него многому учиться.

    Но в шутку у нас действительно как‑то был разговор, мол, давай поборемся. Артем согласился, до этого они уже с Костей Марадишвили спарринговали чуть‑чуть, если не ошибаюсь. Так что если найдем октагон или просто маты, обязательно как‑нибудь выйдем, повеселимся», – сказал Сулейманов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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