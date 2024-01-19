Жирков сообщил, чем занимается после карьеры

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал, чем занимается после карьеры.

– Как строится ваш день?

– Ха-ха! Работаю водителем. Детей в школу отвожу и забираю, жену в ателье вожу. Ну, или в хоккей играю. Недавно был в родном Тамбове на стажировке в местном клубе – снимал на видео тренировки. Это для учебы на тренера нужно.

– Как проходит ваша учеба?

– Тяжеловато дается. Вроде все знаешь, а когда объяснять начинают, голова забита терминами.

– Вы себя вообще видите в качестве главного тренера?

– В первый день учебы нас спросили, кем мы себя видим. Я ответил, что скорее помощником главного. А дальше… Дальше будет видно.