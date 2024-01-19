Дзюба назвал условия для отмены бойкота на общение с журналистами

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба готов общаться с журналистами, но на своих условиях.

– Что должны сделать журналисты, чтобы снять бан на общение в микст‑зоне?

– Ну вот с вами же я сейчас говорю. Было бы побольше людей, которые действительно занимаются своей профессией, которым интересен сам футбол, сам процесс, интересно раскрывать личности в футболе… Можно ведь говорить о любых темах, но без грязи. А сейчас вокруг футбола столько желтухи ради просмотров и хайпа, и я не считаю правильным в этом участвовать. Должны быть какие‑то принципы и понятия.