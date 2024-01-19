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    • Дзюба назвал условия для отмены бойкота на общение с журналистами

    Дзюба назвал условия для отмены бойкота на общение с журналистами

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба готов общаться с журналистами, но на своих условиях.

    – Что должны сделать журналисты, чтобы снять бан на общение в микст‑зоне?

    – Ну вот с вами же я сейчас говорю. Было бы побольше людей, которые действительно занимаются своей профессией, которым интересен сам футбол, сам процесс, интересно раскрывать личности в футболе… Можно ведь говорить о любых темах, но без грязи. А сейчас вокруг футбола столько желтухи ради просмотров и хайпа, и я не считаю правильным в этом участвовать. Должны быть какие‑то принципы и понятия.

    • Дзюба отказался общаться с журналистами осенью.
    • У игрока в сезоне РПЛ 16 матчей, 4 гола, 3 ассиста.
    • «Локомотив» проводит сборы в ОАЭ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    DMитрий
    1705664360
    Из данной вырезки понятно, что Артем только подумал о том что надо для отмены бойкота на общение с журналистами. Короче... Пусть Журавель отсосёт, но без грязи.
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