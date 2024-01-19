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    Рабинер: «Сафонов пошел по пути Акинфеева»

    Обозреватель Игорь Рабинер прокомментировал продление контракта вратаря Матвея Сафонова с «Краснодаром».

    «Кажется, Матвей Сафонов пошел по пути Игоря Акинфеева. Не худший путь, мягко говоря. Его новый контракт с «Краснодаром» – пятилетний, до 2029 года.

    Я и не верил, что он может уйти в «Зенит», слухи о чем ходили неоднократно. Хорошо, что этого не случилось.

    Вратарь-олицетворение клуба, его воспитанник, который провел в нем всю карьеру, – это всегда приятно и достойно. Но неужели и тут – без попытки в Европе?» – написал Рабинер.

    • Сафонов – выпускник Академии ФК «Краснодар» и капитан команды.
    • Он дебютировал в основном составе в 2017 году и провел за черно-зеленых 163 матча, в 50 из которых не пропустил голов.
    • Сафонов в этом сезоне принял участие в 18 встречах за «Краснодар», в которых пропустил 12 голов.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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