Рабинер: «Сафонов пошел по пути Акинфеева»

Обозреватель Игорь Рабинер прокомментировал продление контракта вратаря Матвея Сафонова с «Краснодаром».
«Кажется, Матвей Сафонов пошел по пути Игоря Акинфеева. Не худший путь, мягко говоря. Его новый контракт с «Краснодаром» – пятилетний, до 2029 года.
Я и не верил, что он может уйти в «Зенит», слухи о чем ходили неоднократно. Хорошо, что этого не случилось.
Вратарь-олицетворение клуба, его воспитанник, который провел в нем всю карьеру, – это всегда приятно и достойно. Но неужели и тут – без попытки в Европе?» – написал Рабинер.
- Сафонов – выпускник Академии ФК «Краснодар» и капитан команды.
- Он дебютировал в основном составе в 2017 году и провел за черно-зеленых 163 матча, в 50 из которых не пропустил голов.
- Сафонов в этом сезоне принял участие в 18 встречах за «Краснодар», в которых пропустил 12 голов.