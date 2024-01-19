Рабинер: «Сафонов пошел по пути Акинфеева»

Обозреватель Игорь Рабинер прокомментировал продление контракта вратаря Матвея Сафонова с «Краснодаром».

«Кажется, Матвей Сафонов пошел по пути Игоря Акинфеева. Не худший путь, мягко говоря. Его новый контракт с «Краснодаром» – пятилетний, до 2029 года.

Я и не верил, что он может уйти в «Зенит», слухи о чем ходили неоднократно. Хорошо, что этого не случилось.

Вратарь-олицетворение клуба, его воспитанник, который провел в нем всю карьеру, – это всегда приятно и достойно. Но неужели и тут – без попытки в Европе?» – написал Рабинер.